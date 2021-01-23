«Самый быстрый»: шеф-повар СТС Александр Белькович объяснил, как готовить «ленивый» пирог с курицей

Выпечку с мясом и шампиньонами можно будет подавать к столу уже через 30 минут после запекания

Телеповар Александр Белькович, ведущий шоу «ПроСТО кухня» на СТС, часто делится кулинарными лайфхаками о том, как готовить не только вкусно, но и быстро – в условиях современного ритма жизни на домашние хлопоты у многих хозяек времени просто не хватает. На этот раз Белькович рассказал, как готовить ленивый пирог с курицей.

«Самый быстрый сытный пирог! Можно курицу заменить на готовый бекон или грудинку и тогда еще быстрее», — подметил телеповар.

Курицу нужно нарезать, обжарить с любимыми специями, посолить. Затем приготовить тесто, ингредиентами в котором являются два яйца, молоко, мука «на глаз», соль и разрыхлитель, а также тертый сыр.

«Нужно живенькое тесто», — объяснил Белькович, какой консистенции необходимо достичь.

В тщательно замешанное жидкое тесто добавить жареную курицу. Перемешать. В смазанную сливочным маслом форму вылить тесто, сверху нарезать шампиньоны. Запекать 30-35 минут при 180 градусах.

«Смотрите, какой он классный!», — показал результат Белькович.

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