«Простой и быстрый рецепт»: Дарья Клюкина приготовила кабачковую икру по-домашнему

Победительница шестого сезона шоу «Холостяк» Дарья Клюкина поделилась рецептом приготовления кабачковой икры.

Модель считает, что готовка успокаивает. Поэтому выходные Клюкина проводит у плиты.

«Друзья, много было запросов по поводу питания и готовки. Этим рецептом поделилась со мной мама моей подруги! Кабачковая икра нам всем известна с детства, ее невозможно не любить. Простой и быстрый рецепт, который легко повторить. А еще отличный вариант летней закуски на стол», – отметила Дарья в личном микроблоге.

Дарья взяла два кабачка, один баклажан, болгарский перец, репчатый лук, морковь, 100 граммов томатной пасты, один зубчик чеснока, соль, сахар, перец, растительное масло, куркуму и паприку по вкусу.

Клюкина нарезала лук, перец, кабачок, баклажан мелкими кубиками. Морковь натерла на крупной терке. В толстой кастрюле Дарья разогрела масло и поджарила лук до прозрачности. Через пять минут модель добавила морковь. Затем она обжарила все вместе и шумовкой убрала в отдельную посуду.

Дарья положила баклажан и кабачки в сковороду. Модель жарила 10 минут до полуготовности, а потом добавила овощи. Тушить необходимо 15 минут. Готовую икру нужно снять с огня и пробить блендером до нужной консистенции.

Далее Клюкина добавила 1,5 чайной ложки соли и чайную ложку сахара, томатную пасту и специи по вкусу. Дарья поварила икру пять минут на медленном огне. И блюдо было готово.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.