«Без яиц и молока»: рецепт постных блинов от Наталии Антоновой

Наталия Антонова продолжает вести свою популярную и любимую многими пользователями Сети рубрику, в которой делится рецептами приготовления самых разных блюд. На этот раз актриса решила рассказать, как испечь постные блины, что особенно актуально для тех, кто соблюдает Великий пост.

«Уверена, что вам понравится рецепт постных блинов, без яиц и молока!» — написала Антонова в своем телеграм-канале.

Ингредиенты: 220 г муки, 1 ч. ложка соли, 1-2 ст. ложки сахара, 500 мл. газированной воды (любой), 4 ст. ложки растительного масла (можно и 5).

Способ приготовления: смешать все ингредиенты, взбить венчиком, поставить тесто отдыхать на 15 минут, а перед выпечкой добавить еще 50 мл. воды. Перемешать и жарить, как обычные блины.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.