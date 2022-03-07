Следит за фигурой: Савельева рассказала, как готовит гамбургеры на ржаном хлебе

Певица Саша Савельева рассказала в личном блоге, как готовит гамбургеры для своей семьи. Звезда заметила, что следит за фигурой, поэтому старается готовить без лишних калорий.

Саша использует ржаные булочки без дрожжей и сахара, а также фарш из мяса птицы.

Смешать фарш с луком и специями руками в посуде. «Желательно вымешивать как можно дольше, чтоб фарш стал очень нежным», — заметила Савельева.

Сформировать плоские котлетки. Пожарить в гриле, на гриль-сковороде или на топленом масле в обычной сковородке.

Нижнюю часть булочки смазать любимым соусом, положить котлетку, затем лист салата, дольку свежего томата, пару кусочков соленого огурчика, тонкий ломтик сыра чеддер, накрыть сверху второй половинкой булочки. Можно есть так, а можно на минутку поставить в духовку на функцию гриля буквально на минутку, чтобы подплавился сыр.

По словам Саши Савельевой, такие гамбургеры с удовольствием уплетает вся ее семья, включая сына и мужа.

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