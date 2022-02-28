«Масленичная неделя»: Лиана Шульгина поделилась рецептом своих фирменных блинчиков

Жена молодого предпринимателя Арсения Шульгина, как и многие звезды, завела свой Telegram-канал. Там Лиана Шульгина опубликовала рецепт блинов к Масленице.

Лиана обожает готовить для своей семьи. Лучшими рецептами блогер делится со своими поклонниками. Примечательно, что все блюда Лианы не вызывают затруднений при готовке. Но при этом еда получается сытной и вкусной.

В Масленичную неделю невестка Валерии решила показать, как она готовит блинчики.

«С 28 февраля по 6 марта — Масленичная неделя. Рецепт уже есть в Telegram, я пока там», – отметила Лиана.

Шульгина рассказала, какие ингредиенты использует для своих блинов. Лиана берет два яйца, 1,5 столовой ложки сахара, соль по вкусу, 400 граммов 2,5% молока, стакан муки, 1/3 чайной ложки соды, лимон или уксус и столовую ложку растительного масла.

Лиана Шульгина взболтала яйца, перемешала их с сахаром и солью. Затем влила к ним молоко и соду. Предварительно знаменитость погасила соду уксусом. Можно использовать лимон.

Дальше Лиана добавила муку и масло. Все нужно хорошенько перемешать до тягучей смеси. Готовить необходимо на раскаленной сковороде.

Напомним, ранее Лиана Шульгина поздравила любимого мужа с 23 Февраля. Блогер подарила предпринимателю Арсению Шульгину очки модного дома Celine. Примечательно, что их годовалую дочь зовут так же — Селин.

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