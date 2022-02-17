«Нежные внутри и хрустящие снаружи»: рецепт с цветной капустой в сырном кляре от Наталии Антоновой

Наталия Антонова довольно часто делится с поклонниками рецептами, по которым готовит сама. На этот раз актриса решила рассказать своим фолловерам в инстаграме, как оригинально приготовить цветную капусту.

«Соцветия цветной капусты в сырном кляре, обжаренные в панировочных сухарях, получаются такие нежные внутри и хрустящие снаружи, что сразу съедаются. Такое ароматное и полезное блюдо точно понравится всей семье», — написала Антонова.

Ингредиенты: цветная капуста 250 г, яйцо куриное 2 шт., мука белая 35 г, сыр твердый 20 г, сухари панировочные 30 г, соль, перец по щепотке, масло для жарки 60 мл.

Способ приготовления: разобрать кочан на соцветия, отварить в подсоленной воде пять минут. В миске взбить яйцо, добавить муку, соль и перец. Перемешать до однородной смеси и добавить тертый сыр. Венчиком еще раз взбить массу до однородного состояния. В тарелку всыпать панировочные сухари. Соцветия капусты обмакивать в кляр и панировать в сухарях. Затем жарить на разогретой сковороде до аппетитной корочки в хорошо разогретом масле.

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