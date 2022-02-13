Донатсы, как в кафе: Белькович раскрыл рецепт вкусных пончиков в шоколаде

Саша Белькович уверяет, что аппетитная домашняя выпечка ничуть не хуже той, что продают в заведениях.

Как приготовить донатсы, как в кафе, рассказал известный телеповар Саша Белькович в личном блоге.

Ингредиенты на тесто: сливочное масло – 90 г, мука – 640 г, яйца — 2 шт., молоко 3,2% — 250 мл, дрожжи сухие – 14 г, ванильный сахар – 5 г, сахар – 60 г, соль — 1 щепотка. На глазурь: шоколад темный — 3 плитки, шоколад молочный — 2 плитки, голубика свежая (или другая ягода, для украшения) – 50 г, декоративная посыпка разноцветная – 15 г, подсолнечное масло — 20 мл. Подсолнечное масло для фритюра — 800 мл. Мука для процесса лепки — 20 г.

640 г муки, дрожжи, сахар, ванильный сахар, щепотку соли перемешать до однородности с помощью тестомесильной машины.

Молоко со сливочным маслом слегка нагреть и растопить в сотейнике на минимальном нагреве, перелить к сухим ингредиентам и замешать в машине до однородности. Два яйца вбить в тесто и перемешать.

Дополнительно вымесить тесто руками на столе, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1 час подниматься.

На стол насыпать 20 г муки, тесто раскатать скалкой в пласт 0,7 см толщиной и вырезать с помощью стакана круги, а в центре с помощью рюмки — кружок меньше. Убрать лишнее тесто по бокам и из центра, скатать и обмять остатки теста и вырезать еще кружки.

Накрыть кружки полотенцем и оставить подниматься еще на 20 минут. В кастрюлю налить 800 мл подсолнечного масла, накалить.

Опустить в него пончики и пожарить с обеих сторон до золотистого цвета. Оставить на салфетке, чтобы стек жир.

В миску наломать темный и молочный шоколад, растопить на водяной бане. Влить 1 ст. ложку подсолнечного масла, размешать. Опустить каждый пончик в шоколад одной сторон, положить на стол. Украсить посыпкой и ягодой.

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