Быстрый маринад: уже через 3 часа ароматную рыбку с укропом по Емельяненко можно подавать на стол

Как за 3 часа замариновать любую рыбу показал Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко». Известный телеповар брал форель речную. Но подойдет абсолютно любой сорт, который идет на засолку, даже сельдь и скумбрия.

Рыбу освободить от косточек, но оставить на коже без чешуи. Нарезать на прямоугольные тонкие кусочки. Сложить с миску.

Приготовить рассол. Два лавровых листа, большую щепотку черного перца горошком, 35 граммов соли и 25 граммов сахара бросить в 500 миллилитров воды, вскипятить, растворить. Остудить, залить рыбу. Оставить на 1 час. Если куски крупные, то дольше.

Нашинковать пучок укропа вместе со стеблями, половину крупной луковицы нарезать на полукольца. Кусочки рыбы достать из рассола, сложить без жидкости в баночку, выложить сверху лук, укроп, наломать лаврушку из рассола, потом опять слой рыбы, слой укропа, лука и лаврушку и так далее.

По желанию, можно поперчить и посыпать мускатным орехом, кориандром. Но Емельяненко обошелся без них. Последним слоем должен быть укроп и лук. Залить 2 чайными ложками яблочного уксуса (можно столового 7%). Банку закрыть крышкой, немного встряхнуть. Полить хорошенько обычным растительным маслом, чтобы масло заполнило все пространство, а воздух вышел. Закрыть крышкой, чуть встряхнуть, чтобы вышли пузырьки. Через 2 часа рыбка готова!

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