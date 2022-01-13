«Для любителей сладенького»: Виктория Дайнеко поделилась рецептом лимонного тарта с меренгой

Исполнительница в предверии старого Нового года рассказала о своем любимом десерте.

Певица Виктория Дайнеко разместила на личной странице в Instagram рецепт лимонного тарта с меренгой. Примечательно, что знаменитость выбирает безглютеновый вариант блюда.

Для десерта артистке понадобились 1,5 чайной ложки кукурузного крахмала, 12 миллилитров лимонного сока, десять граммов цедры лимона, четыре желтка, 80 граммов сахара и 60 граммов сливочного масла. Все это Виктория использовала для лимонного курда.

Артистка помешивала все ингредиенты на медленном огне до полного загустения. Затем убрала смесь в холодильник на несколько часов.

«Рецепт! Для любителей сладенького. Я обожаю лимонный тарт с меренгой, а потом подумала, что не такой уж и сложный должен быть этот десерт в приготовлении. Поэтому я решила попробовать сделать его сама. Для себя я готовлю без глютена, но уверена, что с пшеничной мукой будет так же вкусно», — подчеркнула Виктория.

Для песочной основы Дайнеко понадобились 260 граммов муки без глютена (пшеничной нужно 225 граммов), 100 граммов сливочного масла, одно яйцо, два грамма соли, 80 граммов сахара.

Виктория смешала тесто руками, а затем в форме шара поместила его в холодильник на два часа. Позже нужно раскатать тесто между листами пергаменной бумаги и положить в форму.

Выпекать нужно при температуре 210 градусов в режиме «только снизу» 20–25 минут. Далее убрать в холодильник и заняться итальянской меренгой.

Для нее понадобятся яичный белок (четыре штуки) и 200 граммов сахарной пудры. Все это смешать.

Заключительный этап — сбор песочной основы, курда и меренги. Также Виктория предлагает обжечь верхушку горелкой.

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