«Чувство страха»: впервые за долгое время Дайнеко разоткровенничалась о личной жизни

Певица Виктория Дайнеко и барабанщик Дмитрий Клейман развелись пять лет назад. Их брак не спасло даже рождение ребенка. Музыканты обвиняли друг друга в домашнем насилии, а Виктория якобы до сих пор посещает психотерапевта и принимала антидепрессанты.

Накануне певица разоткровенничалась о своей прошлой жизни.

«Чувство страха, что она будет расти именно с таким отцом и в такой атмосфере, было сильнее, поэтому я выбрала «без». Но я верю, что у нее будет самый лучший отчим на свете», — рассказала Дайнеко в своем микроблоге.

Напомним, внешность и даже имя дочери Дайнеко до сих пор скрывает от публики. Недавно стало известно, что 34-летняя Виктория закрутила роман с 28-летним актером Владимиром Хацкевичем.

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