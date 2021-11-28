Сливочный вкус: Наталия Антонова приготовила чизкейк «Нью-Йорк»

Артистка поделилась новым сладким рецептом на своей странице в Instagram.

Исполнительница главной роли в сериале «Дыши со мной» Наталия Антонова рассказала, как приготовить мягкий и сочный пирог на творожном сыре и тесте из печенья.

Антоновой для приготовления чизкейка «Нью-Йорк» понадобились следующие ингредиенты: 300 граммов сухого печенья и 100 граммов сливочного масла, 500 граммов творожного сыра, 100 граммов сахара, 200 граммов сливок жирностью 33% и два яйца.

Антонова измельчила печенье и масло в чаше блендера.

Затем актриса выложила в форму смесь. У Наталии форма была 22 сантиметров.

Артистка разровняла основу ложкой и принялась за «бортики». Далее Антонова отправила блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на восемь минут.

«В это время в миске вручную смешиваем до однородной консистенции творожный сыр, сахар, сливки и два яйца. Повторяю: вымешиваем вручную, столовой ложкой, венчиком», – отметила Наталия.

Далее актриса вылила смесь в основу из печенья и выпекала 15 минут при температуре 190 градусов.

«Затем ставим режим 120 градусов на час. Остужаем около часа при комнатной температуре, затем отправляем в холодильник на шесть часов.

Приятного аппетита!», – резюмировала Антонова.

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