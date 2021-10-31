«С сильным ароматом мяты»: Наталия Антонова испекла домашнее печенье

Артистка Наталия Антонова разметила свежий рецепт вкусного десерта к чаю у себя на страничке в Instagram. Знаменитость приготовила печенье со вкусом мяты.

Антонова использовала для приготовления 200 граммов муки, 100 граммов сливочного масла, 90 граммов сахара, яйцо, 30 граммов мяты и чайную ложку разрыхлителя.

«Внутри оно мягкое и нежное с сильным ароматом мяты», – подчеркнула Наталия.

В глубокую тарелку Антонова насыпала листья мяты. Затем добавила к ним сахар и пюрировала с помощью блендера. Далее Наталия добавила размягченное сливочное масло и яйцо.

больше по теме Наталия Антонова поделилась рецептом карамелизованного тарта со сливами Артистка выложила тесто для будущего десерта в форме корзиночки.

«Снова пробиваю погружным блендером. Получается однородная масса.

Всыпаю заранее просеянную муку и разрыхлитель, замешиваю тесто. Оно получается достаточно мягкое», – отметила актриса.

Наталия скатала из теста шарики и немного прижала их руками. Затем Антонова выложила их на противень и убрала будущее печенье в духовку.

«Выпекать при 180 градусах 15 минут. Время выпечки и температура зависят от особенностей духовки», – рассказала артистка.

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