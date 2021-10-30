«Получился сочным и нежным»: Юлия Савичева приготовила торт «Наполеон» с лесными ягодами

Исполнительница Юлия Савичева разместила в своем микроблоге рецепт торта Наполеона.

Савичева взяла для слоеного теста 110 граммов сливочного масла, 425 граммов муки, 60 граммов сметаны 20-25 %, 150 миллилитров воды, 0,5 столовой ложки уксуса 9%, щепотку соли и яйцо.

«Представляю вам Наполеон в моем прочтении! Я сделала его с заварным кремом и малиновым конфитюром, украсив слоеной крошкой, свежими ягодами и сахарной пудрой. Торт получился сочным и нежным», – написала Юлия.

Для малинового конфитюра Савичева взяла 300 граммов малины, 80 граммов сахара, также столовую ложку кукурузного крахмала, 30 миллилитров воды. А заварной крем приготовила с помощью двух яиц, 550 миллилитров молока, 130 граммов сахара, 40 граммов кукурузного крахмала, 50 граммов сливочного масла и ванилин.

«Я добавляла конфитюр через один слой. Сначала идет корж, покрытый заварным кремом, затем следующий корж — по краям крем, а в центре конфитюр. Когда торт собран, покрываем его остатками крема и крошкой, которую мы сделаем из обрезков. Ставим торт на ночь в холодильник. На следующий день украшаем свежими ягодами и сахарной пудрой», – отметила Юлия.

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