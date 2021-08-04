Неожиданно! Ирина Безрукова раскрыла секрет фирменного рецепта булочек с шоколадом и корицей

Актриса рассказала, что иногда любит повозиться на кухне с тестом.

Ирина Безрукова сделала то, чего от нее ожидали меньше всего — звезда театра и кино поделилась рецептом не какого-нибудь там ПП-блюда, а самых настоящих булочек. С шоколадом и корицей. Оказывается, даже такие стройные дивы иногда отправляются на кухню, чтобы замесить тесто.

Вам понадобится

Для теста:

Мука пшеничная — 600 г, молоко (теплое) — 200 мл, яйцо куриное — 2 шт, сахар — 0,5 стакана, соль — 1 щепотка, масло сливочное — 80 г, сухие дрожжи — 11 г.

Для начинки:

Сахар — 1 стакан, масло сливочное — 50 г, корица — 15 г, шоколад — 80 г.

Способ приготовления:

⠀

1. В теплом молоке растворить одну чайную ложку сахара и добавить сухие дрожжи. Дать постоять минут 10-15. Дрожжи должны активироваться, из-за чего смесь увеличится.

2. Яйца взбить с сахаром до получения светлой пышной массы. Добавить туда размягченное (но не растопленное) сливочное масло и соль. Еще раз хорошо взбить.

3. К сливочно-яичной смеси добавить опару. Перемешать и добавить просеянную муку. В течение 10-15 минут вымешивать тесто. После поставить тесто на 1 час в теплое место.

4. Раскатать тесто прямоугольником примерно 40 на 30 и толщиной около 5 мм.

Но если мало времени, то можно купить готовое замороженное дрожжевое тесто.

Для начинки: смешать растопленное сливочное масло, корицу, кусочки шоколада (можно натереть на терке) и сахар.

Нанести равномерно начинку на тесто. Свернуть его рулетом и нарезать поперек на равные части, примерно по 5 см. Смазать противень маслом, можно подложить пергаментную бумагу, смазать ее и разложить булочки. Оставьте расстояние между каждой примерно 2-3 см. На 20 минут оставить в тепле и только потом отправить в духовку на 30 минут при 180 градусах.

Смотрите также