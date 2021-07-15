«Кто-то не хотел записывать сторис»: смущенная Ирина Безрукова предстала без макияжа в интерьере своей квартиры

Подруга актрисы настояла на ее появлении на публике в естественном виде.

Звезда театра и кино, 56-летняя Ирина Безрукова, безусловно, была и остается одной из красивейших женщин современности.

Актриса следит за собой, она правильно питается, обожает уходы за лицом и в результате выглядит роскошно. Ирина Безрукова никогда не появляется на публике без макияжа и укладки, а ее образы, за редким исключением, стилистически продуманы, точны и прекрасны. Да к тому же очевидно, что испортить такую красоту довольно трудно!

Но, как оказалось, Ирина Безрукова невероятно хороша и в своем естестве. В Instagram появилось видео с участием звезды, на котором она предстала в интерьерах своей квартиры. Актрису в домашней одежде и без макияжа запечатлела ее подруга, оперная певица Галина Воробьева, наведавшаяся к ней в гости. Она призналась, что Ирина Безрукова сначала отказывалась записывать видео, поскольку находилась не при параде.

«Встреча без макияжа это называется, в моем случае», — говорит в кадре Ирина Безрукова.

«Кто-то не хотел даже со мной из-за этого записывать сторис», — сделала ремарку подружка звезды.

«Я очень хотела поздравить тебя с тем, что ты выступила с Юрием Розовым. Он потрясающий совершенно маэстро. Я считаю, что это переход на следующий уровень игры. Я за тебя очень рада», — обратилась к Галине Воробьевой Ирина Безрукова.

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