Свежий взгляд: Антонова рассказала, как печет умопомрачительный пирог с абрикосами

Наталия Антонова зарекомендовала себя не только как актриса, но и как кулинар. В своем микроблоге она часто делится самыми разными рецептами приготовления блюд, которые готовит для своей семьи. на этот раз Антонова решила испечь пирог с абрикосами.

Ингредиенты: 2 яйца, 130 гр сахара, 2 ч.л. апельсиновой цедры, 50 мл. молока, 200 гр муки, абрикосы 600 гр, 80 мл. растительного масла, 1 ч.л. разрыхлителя.

Способ приготовления: 2 яйца +130 гр. сахара – взбить. Добавить 2 чайные ложки апельсиновой цедры, которую предварительно натереть на терке. К массе добавить 50 мл. молока и 80 мл. растительного масла. Перемешать и добавить 200 гр муки и разрыхлитель. Вымесить тесто. Массу и порезанные заранее абрикосы вылить в форму, сверху украсить сверху дольками. Выпекать при температуре 170 градусов 50 минут. Остудить, после украсить сахарной пудрой.

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