Стейки бывают разные: готовим чак-ролл по рецепту от радиоведущего Александра Бона

Мясо не потребует много ингредиентов, а вот внимание ему уделить придется.

Стейк чак-ролл (часть самой длинной мышцы молодого бычка мраморных пород) можно приготовить таким же вкусным, как и знаменитый рибай, но только выглядеть он будет не так презентабельно. Хотя, если для ресторана подобное блюдо не подойдет, то для домашнего угощения — в самый раз. Готовим чак-ролл по рецепту от кулинара и радиоведущего Александра Бона.

Берем два говяжьих стейка чак-ролл, солим и перчим по вкусу, а затем обжариваем на оливковом масле по две минуты с каждой стороны. Если куски мяса оказались крупными, то лучше обжаривать по три минуты. Важно переворачивать их каждую минуту и поливать сверху соком, который скопился на сковороде.

Далее, как передает издание 7days, необходимо завернуть готовые стейки в фольгу и дать им «отдохнуть» четыре минуты. При подаче на стол мясо разрезается на порционные куски.

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