«Сладкая колбаса»: Ковальчук рассказала, как приготовить десерт своего детства

Экс-солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук успевает не только заниматься карьерой, но и радовать своих домочадцев блюдами собственного приготовления. На этот раз артистка опубликовала в своем Instagram рецепт приготовления сладкого десерта из детства.

«Самая вкусная сладкая «колбаса» из детства! Я крайне редко делаю это блюдо, но оно такое вкусное, что невозможно хоть иногда себе отказать в этом сладком удовольствии!», — написала Ковальчук.

Ингредиенты: печенье сахарное — 500-600 г, орехи грецкие — 100 г, какао-порошок — 3 ст. ложки, сахар — 5 ст. ложек, молоко — 150 мл., масло сливочное — 200 г.

Способ приготовления: какао, сахар и молоко смешать в кастрюле. Добавить масло и растопить все на огне. Отдельно растолочь печень и орехи, перемешать. Полученную массу влить в печенье. Перемешать, сделать «колбаски», обернуть пищевой пленкой и отправить в холодильник.

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