«Вкусно даже через экран»: Юлия Ковальчук поделилась рецептом дачного чая

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Юлии Ковальчук появилась свежая запись, в которой знаменитость похвасталась любимым напитком собственного приготовления.

Отметим, что жена музыканта Алексея Чумакова обожает готовить и делиться своими уникальными рецептами с поклонниками. Юлия старается добавлять в каждое блюдо частичку своей любви. Поэтому даже обычный чай артистка делает особенным.

Ковальчук призналась, что любит дачные посиделки. Чтобы беседа на летней веранде в окружении близких стала еще лучше, Юлия готовит свой фирменный смородиново-мятный чай.

«Любителям дачных посиделок посвящается. Ловите мой вкусный чай для любимых», — заявила артистка.

Ковальчук в соломенной шляпке с круглыми полями и ярко-розовом платье с рукавами-буфами прошлось по дачном участку и сорвала несколько листочков ароматной черной смородины и манящей мяты. К рассыпчатому чаю исполнительница добавила огородные растения и залила кипятком. У нее получился вкусный летний напиток, который понравился фанатам певицы:

«О, это классный чай. Мы такой в баньке завариваем», «Ммм, кажется, я почувствовала аромат», «Вы такая классная хозяйка, такая простая», «Вкусно даже через экран», «Вкуснотища-то какая! Представляю какой сногсшибательный аромат вокруг».

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