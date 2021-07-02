«Воспоминание детства»: Ковальчук поделилась рецептом хвороста

Экс-солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук успела построить сольную карьеру, выйти замуж за Алексея Чумакова, родить дочку и собрать в Instagram миллионную армию фанатов. Именно там она рассказала, как готовит любимый многими сладкий десерт — хворост.

«Хворост – воспоминание моего детства. Что-то мы накануне с мамулей ударились в воспоминания и вспомнили, как с нашими друзьями готовили ведрами хворост», — написала Ковальчук.

Ингредиенты: яйца – 2 шт., водка – 2 ст. л., сахар – 2 ст. л., мука – 250 г, соль – 2 щепотки, масло растительное, сахарная пудра по вкусу.

Способ приготовления: Взбить яйца, сахар, водку и соль. Потом просеять муку и ложкой вмешать в массу так, чтобы тесто не прилипало к рукам. Завернуть в полиэтилен и на 30 минут отправить в холодильник. Разрезать на несколько кусочков, мелко раскатать, разрезать и обжарить в кипящем масле с двух сторон. В конце присыпать сахарной пудрой.

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