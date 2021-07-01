Принцесса Диана: икона стиля и самая красивая королевская особа
Видео
Как избавиться от морщин на лбу без уколов
Видео

«Нарушила все каноны»: Юлия Ковальчук поделилась рецептом пасты, придуманным на ходу

Певица приготовила итальянское блюдо не по правилам.

«Нарушила все каноны»: Юлия Ковальчук поделилась рецептом пасты, придуманным на ходу
Паста от Юлии Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk/

Певица Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками в Instagram рецептом пасты, который, по ее словам, придумала на ходу.

«Сразу предупреждаю, что я нарушила все каноны приготовления, так что экспертов сразу прошу воздержаться от наставлений», — отметила 38-летняя артистка.

Ингредиенты:

  • 300 граммов пасты пенне,
  • 280 граммов креветок,
  • два помидора,
  • немного фенхеля,
  • приправа орегано,
  • сыр пармезан,
  • соль.

Звезда пишет, что сначала она ставит варить мелкие пенне, а в это время три минуты обжаривает креветки на оливковом масле, а затем добавляет к ним соль, орегано, нарезанные кубиками помидоры и мелко нашинкованный фенхель. Получившаяся смесь тушится еще две минуты, после чего артистка добавляет пасту. В финале блюдо нужно перемешать и украсить тертым пармезаном.

Ковальчук отметила, что это очень вкусно.

Смотрите также:

Тэги

вкусные рецепты от звездкреветкипастаРецептыЮлия Ковальчук