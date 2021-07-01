«Нарушила все каноны»: Юлия Ковальчук поделилась рецептом пасты, придуманным на ходу

Певица Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками в Instagram рецептом пасты, который, по ее словам, придумала на ходу.
«Сразу предупреждаю, что я нарушила все каноны приготовления, так что экспертов сразу прошу воздержаться от наставлений», — отметила 38-летняя артистка.
Ингредиенты:
- 300 граммов пасты пенне,
- 280 граммов креветок,
- два помидора,
- немного фенхеля,
- приправа орегано,
- сыр пармезан,
- соль.
Звезда пишет, что сначала она ставит варить мелкие пенне, а в это время три минуты обжаривает креветки на оливковом масле, а затем добавляет к ним соль, орегано, нарезанные кубиками помидоры и мелко нашинкованный фенхель. Получившаяся смесь тушится еще две минуты, после чего артистка добавляет пасту. В финале блюдо нужно перемешать и украсить тертым пармезаном.
Ковальчук отметила, что это очень вкусно.