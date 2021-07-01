«Нарушила все каноны»: Юлия Ковальчук поделилась рецептом пасты, придуманным на ходу

Певица Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками в Instagram рецептом пасты, который, по ее словам, придумала на ходу.

«Сразу предупреждаю, что я нарушила все каноны приготовления, так что экспертов сразу прошу воздержаться от наставлений», — отметила 38-летняя артистка. Ингредиенты: 300 граммов пасты пенне,

280 граммов креветок,

два помидора,

немного фенхеля,

приправа орегано,

сыр пармезан,

соль.

Звезда пишет, что сначала она ставит варить мелкие пенне, а в это время три минуты обжаривает креветки на оливковом масле, а затем добавляет к ним соль, орегано, нарезанные кубиками помидоры и мелко нашинкованный фенхель. Получившаяся смесь тушится еще две минуты, после чего артистка добавляет пасту. В финале блюдо нужно перемешать и украсить тертым пармезаном.

Ковальчук отметила, что это очень вкусно.

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