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Лайсан Утяшева рассказала, как быстро приготовить стейки индейки со шпинатом

Ключевым элементом рецепта оказался лук.

Лайсан Утяшева рассказала, как быстро приготовить стейки индейки со шпинатом
Ляйсан Утяшева. Фото: Global Look Press

Известная спортсменка Лайсан Утяшева поделилась со своими подписчиками в Instagram очень быстрым рецептом стейка индейки с луком и шпинатом.

«Всем, кто сейчас скептически качает головой, обещаю, что мой рецепт вас удивит», — пишет жена Павла Воли.

Ингредиенты:

— 500 граммов замаринованных стейков индейки (звезда воспользовалась мясом от известного продуктового бренда);

— две луковицы;

— один томат;

— полпачки шпината;

— оливковое масло;

— соль и специи по вкусу.

«Секрет рецепта в том, что благодаря луку индейка сохраняет особенную сочность. А томат добавляет кислинку, так что никакого химического кетчупа добавить к этому блюду уже не захочется», — отметила Утяшева.

Она отправила мясо из пачки сразу на сковородку и оставила его медленно тушиться. Параллельно она порезала одну луковицу, чтобы пожарить ее на отдельной сковороде на оливковом масле с солью. Вторую она добавила к первой лишь через несколько минут и сразу положила сверху разогретые стейки. Причем лук, который жарился первым, должен оказаться сверху мяса, а только что порезанный — под ним. В таком положении продукты жарятся еще 2–3 минуты.

После сверху в сковороду укладываются листья шпината, а по бокам — кружочки томата. Ну а далее следует добавить в блюдо все ваши любимые приправы и еще немного пожарить до готовности.

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