Лайсан Утяшева рассказала, как быстро приготовить стейки индейки со шпинатом

Известная спортсменка Лайсан Утяшева поделилась со своими подписчиками в Instagram очень быстрым рецептом стейка индейки с луком и шпинатом.
«Всем, кто сейчас скептически качает головой, обещаю, что мой рецепт вас удивит», — пишет жена Павла Воли.
Ингредиенты:
— 500 граммов замаринованных стейков индейки (звезда воспользовалась мясом от известного продуктового бренда);
— две луковицы;
— один томат;
— полпачки шпината;
— оливковое масло;
— соль и специи по вкусу.
«Секрет рецепта в том, что благодаря луку индейка сохраняет особенную сочность. А томат добавляет кислинку, так что никакого химического кетчупа добавить к этому блюду уже не захочется», — отметила Утяшева.
Она отправила мясо из пачки сразу на сковородку и оставила его медленно тушиться. Параллельно она порезала одну луковицу, чтобы пожарить ее на отдельной сковороде на оливковом масле с солью. Вторую она добавила к первой лишь через несколько минут и сразу положила сверху разогретые стейки. Причем лук, который жарился первым, должен оказаться сверху мяса, а только что порезанный — под ним. В таком положении продукты жарятся еще 2–3 минуты.
После сверху в сковороду укладываются листья шпината, а по бокам — кружочки томата. Ну а далее следует добавить в блюдо все ваши любимые приправы и еще немного пожарить до готовности.