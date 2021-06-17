«Невероятно нежный и вкусный»: Юлия Савичева поделилась секретом приготовления кокосового торта

Певица Юлия Савичева — большая поклонница домашней выпечки, а именно тортов. Довольно часто она рассказывает своим подписчикам в Instagram о способах приготовления того или иного десерта. На этот раз это был кокосовый торт.

Ингредиенты: Шоколадный бисквит: мука – 100 г, яйца — 3 шт., сахар – 120 г, какао – 15 г, растительное масло – 150 г, вода – 50 мл, сода — 0,5 ч.л., разрыхлитель – 2 г. Кокосовый крем: маскарпоне – 200 г, сливки от 30% — 50 мл, кокосовая стружка – 15 г, кокосовые сливки – 70 мл, сахарная пудра — по вкусу. Мусс молочный: сливки – 400 мл, молоко – 170 мл, желатин – 10 г, сахар – 30 г, молочный шоколад – 120 г. Шоколадная глазурь: белый шоколад – 80 г, молочный шоколад – 80 г, сливки 33-35% — 40 г, сливочное масло — 20 г.

Способ приготовления: Взбиваем яйца с сахаром до пышной массы. В ковшике доводим до кипения смесь какао, воды, сахара и масла. Тонкой струйкой, не прекращая взбивать, вводим сироп в яичную массу. Просеиваем муку, соду, соль, разрыхлитель и силиконовой лопаткой осторожно замешиваем тесто. Выпекаем бисквит в форме 18 см в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 мин. Готовность проверяем деревянной палочкой.

Крем с кокосовой стружкой:

Холодные маскарпоне, кокосовые сливки, сливки 33–35 процентов взбиваем с сахарной пудрой до плотной массы. Добавляем кокосовую стружку, перемешиваем силиконовой лопаткой.

Мусс со вкусом молочного шоколада:

Молоко с сахаром почти доводим до кипения, добавляем молочный шоколад, тщательно перемешиваем. Вводим в сироп желатин. Оставляем остывать до 36–37 градусов. Взбиваем сливки до мягких пиков. Соединяем обе массы и тщательно перемешиваем венчиком. Сборка торта. Бисквит после остывания разрезаем на три равные коржа. Из кондитерского мешка отсаживаем кокосовый крем на каждый бисквит. Убираем начинку в морозилку на 15–20 мин. Дно кольца диаметром 22 см обертываем пищевой пленкой, ставим его на деревянную подставку, не забудьте бортовую ленту. Достаем начинку из морозилки, помещаем ее в центр кольца, затем заливаем все это муссом. Ставим торт в морозилку на 6–8 часов.

больше по теме Хычины с мясом и другие необычные рецепты для обеда Надоело однообразие? Удивите домочадцев.

Украшение:

Масло, сливки и белый шоколад растапливаем в ковшике. После заморозки торта, извлекаем его из кольца. Поливаем белой шоколадной глазурью верх торта. Ставим в морозилку, пока делаем глазурь из молочного шоколада. Достаем торт и украшаем его еще одним слоем шоколадной глазури.

Смотрите также: