Хычины с мясом и другие необычные рецепты для обеда

Капустная запеканка с курицей
Удобная штука: можно приготовить про запас и разогревать по мере необходимости.
НАДО (на 4 порции): 500 г молодой капусты · 400 г куриного филе (можно взять фарш) · 150 г твердого сыра · 100 г сметаны · 1 морковка · 1 луковица · соль · перец · 4 ст. ложки растительного масла · 2 лавровых листа · сливочное масло для смазывания формы.
ГОТОВИМ:
- Филе режем небольшими кусочками, солим-перчим.
- Форму для запекания (если прямоугольная, то около 30 см по длинной стороне) смазываем маслом, выкладываем филе.
- Лук шинкуем четвертькольцами, выкладываем на филе.
- Натираем на терке морковь, кладем поверх лука.
- Капусту режем тонкой соломкой, добавляем 1/4 ч. ложки соли и щепотку перца, растительное масло, лавровый лист и перемешиваем. Выкладываем в форму, прижимаем лопаткой.
- Сверху кладем натертый сыр и затем распределяем сметану.
- Выпекаем 1 час при температуре 180 °С. Если верх румянится раньше времени, неплотно накройте его фольгой.
Хычины с мясом
Пресные лепешки с начинкой на сковороде, национальное блюдо кавказских народов.
НАДО (на 6 порций): 400 г мясного фарша · 2 луковицы · 1 стакан кефира или айрана · 250 г муки · 1/2 ч. ложки соды · соль · перец · по небольшому пучку кинзы и мяты · 100 г сливочного масла.
ГОТОВИМ:
- Смешиваем муку, кефир, соду и 1/2 ч. ложки соли. Замешиваем тесто — оно должно получиться мягким, но не липнуть к рукам (при необходимости подсыпаем муку). Даем тесту отдохнуть 20 — 30 минут (за это время набухнет клейковина).
- В фарш добавляем мелко нарубленные лук, зелень, перец и 1/2 ч. ложки соли, хорошо вымешиваем.
- Тесто делим на 6 частей, формируем шарики, раскатываем тонкие лепешки (примерно 3 мм).
- Выкладываем порцию фарша, залепляем края сверху, формируя шарик. Расплющиваем его и аккуратно раскатываем в тонкую лепешку.
- Жарим на сухой сковороде на среднем огне с двух сторон минуты по четыре, давая подрумяниться.
- Смазываем готовую лепешку растопленным маслом и разрезаем на 4 части.
Каннеллони под соусом бешамель
Видели в супермаркетах огромные макаронины? Это и есть каннеллони, которые надо фаршировать.
НАДО (на 6 порций): 15 трубочек каннеллони · 500 г мясного фарша · 200 г консервированных рубленых томатов без кожицы ·
1 луковица · 3 зубчика чеснока · соль · перец · 150 г твердого сыра · 50 г сливочного молока · мускатный орех на кончике ножа · 3 ст. ложки муки · 1 л молока · петрушка для подачи.
ГОТОВИМ:
- Лук и чеснок мелко режем и обжариваем до золотистого цвета.
- Добавляем фарш, немного обжариваем, добавляем томаты, солим-перчим, тушим 5 минут, даем остыть.
- Варим бешамель: масло растапливаем, добавляем муку, перемешиваем, вливаем постепенно горячее молоко, добавляем мускатный орех. Постоянно помешивая, увариваем до консистенции жидкой сметаны.
- Теплым фаршем начиняем каннеллони. Не усердствуем, чтобы трубочки не лопнули.
- На дно формы выливаем половину бешамеля. Сверху кладем трубочки, заливаем оставшимся соусом.
- Запекаем 30 минут при 180 °С. Посыпаем сыром. Запекаем еще 15 минут.
- Подаем, посыпав петрушкой.