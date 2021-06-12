Хычины с мясом и другие необычные рецепты для обеда

Капустная запеканка с курицей

Удобная штука: можно приготовить про запас и разогревать по мере необходимости.

НАДО (на 4 порции): 500 г молодой капусты · 400 г куриного филе (можно взять фарш) · 150 г твердого сыра · 100 г сметаны · 1 морковка · 1 луковица · соль · перец · 4 ст. ложки растительного масла · 2 лавровых листа · сливочное масло для смазывания формы.

ГОТОВИМ:

Филе режем небольшими кусочками, солим-перчим. Форму для запекания (если прямоугольная, то около 30 см по длинной стороне) смазываем маслом, выкладываем филе. Лук шинкуем четвертькольцами, выкладываем на филе. Натираем на терке морковь, кладем поверх лука. Капусту режем тонкой соломкой, добавляем 1/4 ч. ложки соли и щепотку перца, растительное масло, лавровый лист и перемешиваем. Выкладываем в форму, прижимаем лопаткой. Сверху кладем натертый сыр и затем распределяем сметану. Выпекаем 1 час при температуре 180 °С. Если верх румянится раньше времени, неплотно накройте его фольгой.

Хычины с мясом

Пресные лепешки с начинкой на сковороде, национальное блюдо кавказских народов.

НАДО (на 6 порций): 400 г мясного фарша · 2 луковицы · 1 стакан кефира или айрана · 250 г муки · 1/2 ч. ложки соды · соль · перец · по небольшому пучку кинзы и мяты · 100 г сливочного масла.

ГОТОВИМ:

Смешиваем муку, кефир, соду и 1/2 ч. ложки соли. Замешиваем тесто — оно должно получиться мягким, но не липнуть к рукам (при необходимости подсыпаем муку). Даем тесту отдохнуть 20 — 30 минут (за это время набухнет клейковина). В фарш добавляем мелко нарубленные лук, зелень, перец и 1/2 ч. ложки соли, хорошо вымешиваем. Тесто делим на 6 частей, формируем шарики, раскатываем тонкие лепешки (примерно 3 мм). Выкладываем порцию фарша, залепляем края сверху, формируя шарик. Расплющиваем его и аккуратно раскатываем в тонкую лепешку. Жарим на сухой сковороде на среднем огне с двух сторон минуты по четыре, давая подрумяниться. Смазываем готовую лепешку растопленным маслом и разрезаем на 4 части.

Каннеллони под соусом бешамель

Видели в супермаркетах огромные макаронины? Это и есть каннеллони, которые надо фаршировать.

НАДО (на 6 порций): 15 трубочек каннеллони · 500 г мясного фарша · 200 г консервированных рубленых томатов без кожицы ·

1 луковица · 3 зубчика чеснока · соль · перец · 150 г твердого сыра · 50 г сливочного молока · мускатный орех на кончике ножа · 3 ст. ложки муки · 1 л молока · петрушка для подачи.

ГОТОВИМ:

Лук и чеснок мелко режем и обжариваем до золотистого цвета. Добавляем фарш, немного обжариваем, добавляем томаты, солим-перчим, тушим 5 минут, даем остыть. Варим бешамель: масло растапливаем, добавляем муку, перемешиваем, вливаем постепенно горячее молоко, добавляем мускатный орех. Постоянно помешивая, увариваем до консистенции жидкой сметаны. Теплым фаршем начиняем каннеллони. Не усердствуем, чтобы трубочки не лопнули. На дно формы выливаем половину бешамеля. Сверху кладем трубочки, заливаем оставшимся соусом. Запекаем 30 минут при 180 °С. Посыпаем сыром. Запекаем еще 15 минут. Подаем, посыпав петрушкой.

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