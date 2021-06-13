Что такое «Поп-ит» и почему он такой популярный
Видео
Ободки, повязки и корона: модные украшения для волос
Видео

«Божественные!»: как готовит аппетитные куриные крылышки в паназиатском стиле шеф Ивлев

Необычный вкус привычному блюду дарит особенный маринад.

«Божественные!»: как готовит аппетитные куриные крылышки в паназиатском стиле шеф Ивлев
Константин Ивлев. Фото: instagram.com/ivlevchef/

Константин Ивлев рассказал на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Сhannel, как он готовит куриные крылышки в паназиатском стиле.

Ингредиенты: куриные крылья – 500 г, соус терияки – 120 мл, сок 1/2 лимона, чеснок – 3 зубчика, кинза свежая – 15 г, корень имбиря – 20 г, красный чили перец – 10 г, кориандр – 1 ч. л., вода – 100 мл, соль, перец – по вкусу.

Жареный цыпленок.
Жареный цыпленок. Фото: Global look press

Растереть в ступке кориандр, зелень кинзы, чили, имбирь, чеснок, приправленные небольшим количеством растительного масла. Этой массой покрыть крылышки, полить готовым соусом тирияки, посолить, выжать сок половинки лимона, добавить немного воды. Распределить равномерно по крылышкам, оставить минут на 20 мариноваться. Пожарить на огне, гриле или в духовке на 180 градусах.

«Прекрасные! Божественные крылья!» — похвалил готовое блюдо Константин Ивлев.

Шеф-повар посоветовал есть его с соусом тартар или обойтись вообще без соуса.

Смотрите также

Тэги

вкусные рецептыКонстантин ИвлевКуриные крылышкирецепты от ИвлеваРецепты с курицей