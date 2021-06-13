«Божественные!»: как готовит аппетитные куриные крылышки в паназиатском стиле шеф Ивлев

Константин Ивлев рассказал на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Сhannel, как он готовит куриные крылышки в паназиатском стиле.

Ингредиенты: куриные крылья – 500 г, соус терияки – 120 мл, сок 1/2 лимона, чеснок – 3 зубчика, кинза свежая – 15 г, корень имбиря – 20 г, красный чили перец – 10 г, кориандр – 1 ч. л., вода – 100 мл, соль, перец – по вкусу.

Растереть в ступке кориандр, зелень кинзы, чили, имбирь, чеснок, приправленные небольшим количеством растительного масла. Этой массой покрыть крылышки, полить готовым соусом тирияки, посолить, выжать сок половинки лимона, добавить немного воды. Распределить равномерно по крылышкам, оставить минут на 20 мариноваться. Пожарить на огне, гриле или в духовке на 180 градусах.

«Прекрасные! Божественные крылья!» — похвалил готовое блюдо Константин Ивлев.

Шеф-повар посоветовал есть его с соусом тартар или обойтись вообще без соуса.

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