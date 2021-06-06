«Небольшой кусочек каждый день»: стал известен рецепт любимого торта Елизаветы II

Елизавета II очень любит сладкое, особенно торты. Но во всем многообразии королевской кухни, она выбрала единственный бисквит, без кусочка которого не обходится ни один ее день.

«Она всегда просила испечь свой любимый шоколадный бисквит, который ела каждый день», — сказал RecipesPlus шеф-повар Даррен МакГрейди, который служил в Виндзорском замке 15 лет.

Ингредиенты: 250 г темного шоколада, 112 г сахара, 112 несоленого сливочного масла, яйцо, 225 г печенья, 0,5 ч.л.сливочного масла для смазывания, 225 г темного шоколада для покрытия торта.

Способ приготовления: смазать форму для запекания маслом и покрыть бумагой. В отдельной миске перемешать масло и сахар. К смеси добавить растопленный шоколад, а затем взбитое яйцо. Переложить в готовую смесь заранее размельченное печенье, перемешать. Готовый торт украсить шоколадом.

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