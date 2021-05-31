Особый доступ: Елизавета II разрешила Кейт и Уильяму притронуться к коллекции принца Филиппа

На прошлой неделе Кейт Миддлтон и принц Уильям с рабочим визитом посетили Шотландию. Пара побывала в университете, где познакомилась почти 20 лет назад, и различных благотворительных организациях.

Кроме того, герцоги Кембриджские нашли время для развлечений. Они посетили показ фильма «Круэлла», который прошел на свежем воздухе. Все зрители смотрели премьеру на автостоянке прямо из машин. Кейт и Уильям запечатлелись в раритетном авто.

«Это был Land Rover Defender 1966 года выпуска зеленого цвета, который королева одолжила им на вечер, чтобы они могли посмотреть фильм», — пишет Daily Express.

Добавим, что принц Филипп умер в апреле этого года на сотом году жизни. До юбилея герцог Эдинбургский не дожил всего два месяца.

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