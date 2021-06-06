Готовятся за 15 минут: Ивлев раскрыл секрет очень нежных печеночных оладий

«Вкусные, воздушные и очень нежные!» — охарактеризовал свои оладьи из печени телеповар Константин Ивлев. Рецепт от шефа очень простой и реализуется за 15 минут. Способ приготовления он обнародовал на авторском проекте в YouTube Ivlev Chef Сhannel.

Ингредиенты: печень говяжья — 600 гр., яйцо — 2 шт., мука — 2 ст. л, масло растительное — 50 мл.

Ивлев посоветовал выбирать печень, которая пахнет кровью. Иные запахи – недопустимы. Также она не должна быть скользкой. Печень, если надо, разморозить, обсушить салфеткой, снять пленку, мелко нарезать, положить в чашу комбайна. Добавить яйца, муку, посолить, поперчить по вкусу. В тесто повар кладет растительное масло, из-за чего оладьи становятся особенно нежными.

«Самое главное — поменьше добавлять муки!» — сказал Константин.

Жарить оладьи на небольшом количестве растительного масла, выкладывая состав ложкой на сковороду. Оладьи получаются мягкими, воздушными. Их подают к столу со сметаной или с соусом тартар. С ними также удобно готовить сэндвичи и бутерброды.

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