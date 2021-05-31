Агата Муцениеце и Ляйсан Утяшева пожарили картошку по необычному рецепту

Ляйсан Утяшева запустила новое YouTube-шоу под названием «Дерзкая готовка» и первым гостем пригласила к себе актрису Агату Муцениеце. Последняя решила, что они будут готовить жареную картошку с тушеной капустой, грибами и тыквой.

«Я просто очень люблю картошку. Мне кажется, это у меня от бабушки. Она с Белоруссии, а у них бульба — это основное, святое… Если бы мне сказали: «Выбери одно блюдо, которое ты можешь есть всю жизнь до конца своих дней», я бы выбрала картошку», — призналась Агата.

У вот какой рецепт получился у двух звезд.

Ингредиенты: 400 граммов молодого картофеля; 150 граммов опят; 200 граммов квашеной капусты; одна луковица; 50 граммов тыквы; 20 граммов оливкового масла; пучок петрушки; соль, перец и травы по вкусу.

Картошку нужно отварить в сотейнике аль-денте, а в это время мелко порезать лук, нашинковать квашеную капусту и потереть тыкву на терке. Затем на сковородку, политую оливковым маслом кладем лук, опята, капусту, тыкву, щепотку черного перца, розмарин и тимьян. Добавляем немного воды и тушим минут 15-20.

Далее отваренный картофель нужно порезать или раздавить тарелкой, а затем положить его на сковороду, предварительно добавив туда сливочное масло, мелко нарубленный красный лучок и поджарить с двух сторон до золотистой корочки.

В финале выкладываем картошку на тарелку картофель, а сверху — смесь тушеных овощей. Приятного аппетита!

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