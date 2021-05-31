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Агата Муцениеце и Ляйсан Утяшева пожарили картошку по необычному рецепту

Для приготовления понадобятся тыква и квашеная капуста.

Агата Муцениеце и Ляйсан Утяшева пожарили картошку по необычному рецепту
Ляйсан Утяшева и Агата Муцениеце готовят вместе. Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала «Ляйсан Утяшева».

Ляйсан Утяшева запустила новое YouTube-шоу под названием «Дерзкая готовка» и первым гостем пригласила к себе актрису Агату Муцениеце. Последняя решила, что они будут готовить жареную картошку с тушеной капустой, грибами и тыквой.

«Я просто очень люблю картошку. Мне кажется, это у меня от бабушки. Она с Белоруссии, а у них бульба — это основное, святое… Если бы мне сказали: «Выбери одно блюдо, которое ты можешь есть всю жизнь до конца своих дней», я бы выбрала картошку», — призналась Агата.

У вот какой рецепт получился у двух звезд.

Ингредиенты:

400 граммов молодого картофеля;

150 граммов опят;

200 граммов квашеной капусты;

одна луковица;

50 граммов тыквы;

20 граммов оливкового масла;

пучок петрушки;

соль, перец и травы по вкусу.

Картошку нужно отварить в сотейнике аль-денте, а в это время мелко порезать лук, нашинковать квашеную капусту и потереть тыкву на терке. Затем на сковородку, политую оливковым маслом кладем лук, опята, капусту, тыкву, щепотку черного перца, розмарин и тимьян. Добавляем немного воды и тушим минут 15-20.

Далее отваренный картофель нужно порезать или раздавить тарелкой, а затем положить его на сковороду, предварительно добавив туда сливочное масло, мелко нарубленный красный лучок и поджарить с двух сторон до золотистой корочки.

В финале выкладываем картошку на тарелку картофель, а сверху — смесь тушеных овощей. Приятного аппетита!

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