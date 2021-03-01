Пить как королева: обнародован рецепт любимого коктейля Елизаветы II

Поклонники королевской семью знают, что Елизавета II очень любит хорошие коктейли. По слухам, она выпивает до четырех крепких коктейлей в день. Хотя люди из ее ближайшего окружения, включая бывшего шеф-повара Даррена МакГрейди, ранее это отрицали.

People пишет, что перед обедом королева предпочитает выпить коктейль, который делают для нее из джина с дюбонне (французское крепленое вино), кусочка лимона и большим количеством льда.

Добавим, что джин — один из любимых напитков Елизаветы II. Букингемский дворец запустил собственный его бренд, многие из ингредиентов которого выращивают в загородном доме королевы — в Норфолке.

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Ингредиенты: лимон, одна унция джина, две унции дюбонне, лед.

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