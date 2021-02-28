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Королевское счастье: Елизавета II сделала трогательное признание

На днях королева поговорила с принцем Гарри по телефону.

Королевское счастье: Елизавета II сделала трогательное признание
Елизавета II. Фото: Global Look Press

На протяжении нескольких лет отношения Меган Маркл и Елизаветы II были поводом для самых разных разговоров. А после того как герцоги Сассекские уехали из Лондона и отказались исполнять королевские обязанности, ситуация и вовсе накалилась. Однако все не так плохо.

На днях состоялся телефонный разговор принца Гарри с бабушкой. В беседе королева отметила, что рада за внука и его семью. Елизавета II в восторге от того, что герцоги нашли свое счастье в Америке. Об этом пишет Daily Mirror.

Напомним, недавно Гарри и Меган сообщили о том, что ждут второго ребенка. По информации таблоидов, малыш появится на свет в конце весны.

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