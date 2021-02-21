Супербыстрый рецепт от Ивлева: тающая во рту свинина с овощами и рисом

Константин Ивлев удовлетворил просьбу своих подписчиков на YouTube-канале «Ивлев шеф» и поделился легким рецептом тающего во рту мяса, который сможет реализовать практически каждый. Он очень простой.

«Для всех тех, кто завалил меня просьбами о супербыстром рецепте и для тех, кто обожает свинину так же, как и я. Вы просили — я сделал! Свиная вырезка с рисом, овощами и орехами!» — сказал он.

Ингредиенты: 80 г вареного риса, 100 г свинины, 60 г полуфабриката «Готовые баклажаны с черносливом», 40 г сладкого перца, 20 г репчатого лука, 30 г растительного масла, 5 г зеленого лука, 10 г жареного арахиса, соль и перец по вкусу.

Мясо нарезать на небольшие кубики, сладкий перец нарубить на маленькие кусочки, нашинковать лук.

На сковороду налить немного растительного масла, раскалить, поджарить свинину немного, бросить перец, лук и чуть прижарить в течение 1 минуты на среднем огне. Отправить сюда же вареный рис, немного поджарить вместе, выложить консервированные баклажаны. Все вместе недолго потушить, чтобы рис пропитался соками. На всю готовку уйдет около 10 минут, утверждает ведущий шоу «На ножах» телеканала «Пятница». Свинину выложить в тарелку, посыпать рубленым луком и арахисом.

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