«Пятничное настроение»: Наталия Антонова приготовила мясную лазанью

Артистка Наталия Антонова рассекретила рецепт приготовления лазаньи с мясным фаршем. Об этом знаменитость рассказала в личном микроблоге.

Наталия отметила, что для блюда подойдет любое мясо — свинины, телятины, говядины или курицы, а можно взять и смесь.

«Главное, чтобы вы были счастливы в выборе мяса, овощей, сыра и того, с кем вы разделите блюдо», — заявила Антонова.

Актриса начала с того, что почистила и нашинковала, а затем поджарила на масле одну луковицу среднего размера. Для того, чтобы получился золотистый оттенок Наталия присыпала лук сахаром.

Туда же она добавила 500 граммов фарша, чтобы мясо немного потушилось. Также к смеси она влила немного воды, томатную пасту и жарила еще две минуты.

Далее отправила на сковороду измельченные кубиками помидоры (три штуки), соль и сахар по вкусу. Затем накрыла крышкой и подождала три минуты.

В это время в отдельную миску натерла сыр и нарезала соломкой сладкий перец.

«Пришло время для соуса: молоко – 800 мл;

мука высш. сорта – 80 г;

сливочное масло — 80 г;

соль и черный перец – по щепотке.

Расплавить масло, к нему добавить просеянную муку и немного потомить ее в масле. Медленно влить комнатной температуры молоко и взбить венчиком, чтобы все сгустки растворились. Подсолить и обязательно поперчить. Постоянно мешая, довести до состояния густых сливок. Поставить в сторону остывать. Соус готов после того, как остынет», — отметила Антонова.

Потом на противень знаменитость выложила соус, перец, фарш, пласт теста, а поверх него снова соус. Так она чередовала начинку и тесто дальше. Выпекала лазанью Антонова в духовке 35 минут при температуре 190-200 градусов.

«Пятничное настроение… Лазанья! Это вкусно и просто», — заявила Наталия.

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