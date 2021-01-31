«Без раскатки коржей»: Наталия Антонова поделилась рецептом медовика

Исполнительница главной роли в сериале «Дыши со мной» Наталия Антонова рассказала в личном микроблоге, как приготовить простой вариант известного торта. Знаменитость угостила домашних медовиком, затратив минимум времени и сил.

Вначале артистка положила в кастрюлю сахар (200 граммов), сливочное масло (150 граммов) и две столовых ложки меда.

«Ставим на огонь, помешиваем лопаточкой, как начнут появляться первые пузырьки, кладем соду (одну чайную ложку) и снимаем с огня», — отметила Наталия.

Далее она добавила в смесь два яйца и 320 граммов муки. Затем тесто выложила на стандартный противень, достаточно тонко, равномерно распределяя ложкой. При температуре 200 градусов Антонова выпекала два коржа около 15 минут. Потом полученные коржи разрезала пополам.

Бока первого и второго коржа отрезала сразу. Они пригодились для украшения торта.

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Чтобы приготовить крем, Наталия взбила миксером 400 граммов сметаны с двумя столовыми ложками сахарной пудры. И в конце знаменитость собрала торт, пропитывая каждый корж кремом. Края украсила крошкой из обрезков коржей.

«Отличного, субботнего настроения и мой обещанный рецепт медовика!!! Без раскатки коржей! Готовить его очень приятно и быстро!» — оценила блюдо Антонова.

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