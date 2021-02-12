Пирожки с отверстием: Ирина Слуцкая поделилась пошаговым рецептом приготовления блюда татарской кухни

Прославленная спортсменка, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая еще и мама троих детей. Фигуристка обожает баловать близких домашней выпечкой, а раз в неделю, по пятницам, делится своими рецептами с поклонниками. На этот раз звезда рассказала и показала, как она готовит традиционное блюдо татарской кухни.

«Встречайте рубрику «Кулинарная пятница». Сегодня приготовим беляши», — написала Ирина Слуцкая в Instagram.

Понадобится: кефир (300 мл), кипяток (100 мл), подсолнечное масло (120 мл), яйцо (1 шт.) кефира, мука (по консистенции), сода или соль (1/2 чайной ложки), фарш (500 гр мяса, 3 луковицы, соль, перец по вкусу).

Способ приготовления

Делаем тесто: Разогреваем кефир (не кипятим). Добавляем яйцо, солим и перемешиваем. Вливаем воду, засыпаем муку и снова перемешаем. Добавляем масло и вымешиваем тесто. Оно не должно прилипать к рукам. Укладываем тесто в миску, присыпаем мукой и накрываем полотенцем. Оставляем так на 30 минут.

Для фарша: Перекручиваем мясо в мясорубке. Лук лучше порезать мелкими кубиками. Солим и перемешиваем. Делим тесто на небольшие куски, присыпаем поверхность мукой и начинаем лепить беляшики, как на видео. Не забудьте оставить дырочку.

Наливаем в сковороду масло так, чтобы покрыть половину беляша. Нагреваем масло и сначала обжариваем дыркой вниз, а затем и другую сторону. Выкладываем готовые беляши на салфетку. Главное — не дать вытечь соку внутри. Приятного аппетита!

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