«Безболезненно»: Ирина Слуцкая дала совет по решению конфликтов в отношениях

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая написала пост про мирное сосуществование в семье. Личными советами и наблюдением знаменитость поделилась в своем профиле.

Слуцкая уверена, что конфликты затрагивают большинство пар. Однако из любой ссоры можно выйти победителем, если не терять самообладание, считает Ирина.

«Как выйти из ссоры безболезненно? Думаю, с конфликтами сталкивается каждая пара. Но все ли умеют решать их? Я считаю, нужно хорошее самообладание, чтобы во время конфликта замолчать, отойти и дать время успокоиться себе и партнеру. Но это необходимо. Иначе в запале можно наговорить друг другу много лишнего», — заявила спортсменка.

Также знаменитость подчеркнула, что нужно уметь сглаживать конфликт. Если партнеру свойственна упертость, то лучше не тратить свои нервы на пустые ссоры.

«Конечно, если ссора возникла не на пустом месте, а есть явная проблема — ее надо решать. Переговорами, не криками! Высказать свое мнение, потом внимательно выслушать партнера. Нужен баланс», — отметила Ирина.

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