Воздушный, тает во рту: Высоцкая поделилась рецептом шоколадного торта без муки

Ингредиентов в десерт расходуется совсем немного.

Юлия Высоцкая на своей интернет-площадке «Едим дома!» поделилась рецептом шоколадного торта без муки. За счет взбитых белков он получается высоким и тающим во рту.

Ингредиенты: 100 граммов черного горького шоколада 70%, 6 граммов какао, 85 граммов сливочного масла, 100 граммов сахарного песка, 5 яиц, 2 столовые ложки конфитюра.

Масло достаем из холодильника заранее, когда оно станет мягким, соединяем с какао и 40 граммами сахара. Добавляем три желтка и один яичный белок. Растапливаем шоколад, выливаем сюда же. Вымешиваем основательно.

Взбиваем до стойких пиков пять белков, смешанных с 60 граммами сахара. Все соединяем. Переливаем массу в форму диаметром 16–18 см, выпекаем 30–40 минут при 180 градусах.

Готовый торт остужаем, разрезаем, смазываем нагретым конфитюром. Оставляем в холодильнике пропитываться на несколько часов.

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