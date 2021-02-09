«Необычное и нежное»: Наталья Антонова раскрыла секрет приготовления тыквенного печенья

Звезда сериалов Наталья Антонова призвала подписчиков попробовать вслед за ней приготовить тыквенное печенье.

«Вы когда-нибудь пробовали тыквенное печенье? Если нет, один раз обязательно приготовьте, оно получается очень необычное и нежное, вкусное, а еще в меру сладкое», — написала актриса в Instagram.

Понадобится: мякоть печеной тыквы — 300г, сливочное масло — 50 г, мука — 390 г, сахар — 50 г, яйцо — 1 шт, кокосовая стружка — 20 г.

Способ приготовления: Тыкву очистите от кожицы, нарежьте на кусочки. Заверните тыкву в фольгу. Запекайте тыкву в заранее разогретой до 180 °C духовке примерно 30 минут до мягкости. Тыкву остудите, измельчите до состояния пюре. Можно это сделать с помощью блендера либо просто размять толкушкой.

Муку (380 г) перемешайте с разрыхлителем, просейте в широкую миску. Мягкое сливочное масло разотрите с сахаром и в полученную массу вбейте яйцо, перемешайте до однородности. Добавьте кокосовую стружку, перемешайте. Выложите в полученную массу тыквенное пюре, хорошо перемешайте. Всыпьте просеянную с разрыхлителем (10г) муку.

Советую всю муку сразу не добавлять. Почему нужно так сделать? Чтобы тесто не получилось слишком плотным и крутым. Такое тесто будет плохо подниматься, а печенье получится твердоватым. Лучше подсыпать оставшуюся муку в процессе замешивания теста по мере необходимости, тесто должно быть мягким, не липнущим к рукам. Скатайте из теста шарики величиной с грецкий орех. Выложите шарики на застеленный пергаментом противень, при этом каждый шарик немного придавите сверху.

Выпекайте тыквенное печенье в заранее разогретой до 180 °C духовке около 25 минут до легкого румянца (ориентируйтесь на свою духовку). Готовое печенье полностью остудите и подавайте. Приятного аппетита! Печенье получается умеренно сладким. По желанию можно увеличить количество сахара либо посыпать печенье сахарной пудрой.

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