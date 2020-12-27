«300 лет тому назад»: Наталия Антонова поделилась редким архивным кадром

Жена актера Александра Вершинина опубликовала фото своей молодости. Наталия Антонова рассказала в личном микроблоге, как проходили ее первые пробы в кино.

Актриса влюблена в свою профессию и уже не первый год снимается в кино. Поэтому знаменитости есть, с чем сравнить современные театральные реалии.

«300 лет тому назад… Нет мобильных телефонов, нет инъекций, филлеров, есть художник по гриму, который создает образ, как и сейчас, но совсем все другое», — заявила Антонова.

Артистка разместила перед своими размышлениями о времени кадр фотопробы к картине «Любовь императора». Наталия пробовалась на роль Екатерины Долгорукой.

«Очаровашка», «Самая красивая», «Вы похожи здесь на Вивьен Ли!», «Искусство, а не фото. Очень красиво!», «Какая милая! Олицетворение самой молодости, сочности, свежести, бодрости!!!», «Очень нравится, глаза такие большие, чистые, невинные, доверчивые! Какое уникальное фото!» — оценили образ фанаты актрисы.

Напомним, что многие артисты любят делиться с поклонниками своими воспоминаниями из прошлого, в том числе фотографиями в молодые годы. Так, недавно актер и телеведущий Александр Олешко не просто очаровал, но и удивил подписчиков архивным кадром.

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