«Детям нравится»: Маша Кожевникова поделилась рецептом супа с луком-пореем, сельдереем и брокколи

Мария Кожевникова не только прекрасная актриса, она еще и мама троих мальчишек. Звезда периодически балует сыновей блюдами собственного приготовления. В Instagram Маша показала, как варит суп для своей семьи с индейкой и овощами.

«Вот что у нас получилось, — приподняла Кожевникова крышку кастрюли. — Какая красота. Вот индейка, овощи. Вкусно, детям нравится».

Мария поделилась лайфхаком: добавленный в бульон, предварительно запеченный в духовке в течении 10 минут, корень петрушки придает супу необыкновенный вкус и аромат.

Понадобится: любой мясной или куриный бульон, лук-порей, сельдерей, болгарский перец, картофель, капуста, морковь, брокколи, кабачок, чеснок, базилик, зеленый лук.

Способ приготовления: Солим бульон по вкусу. Мясо варим до готовности, а пока готовится бульон, нарезаем все овощи. Лук обжариваем с морковью на оливковом масле до золотистого цвета, туда же кладем сельдерей, сладкий перец и помидоры (предварительно снять кожицу можно, обдав кипятком), добавляем полстакана бульона и тушим на сковороде 10–15 минут. Мясо достаем из бульона, нарезаем. В бульон отправляем заправку со сковороды, мясо и остальные овощи, кроме зеленого лука и базилика. Варим еще 10–15 минут. Добавляем нарезанный чеснок и выключаем плиту. Супчик готов! Украшаем базиликом и зеленым лучком. Очень вкусно.

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