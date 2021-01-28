Зимний тренд: Кожевникова выбрала модный пуховик вслед за Бородиной и Бондарчук

Особой популярностью этой зимой у всех модниц пользуются объемные пуховики. Модные дизайнеры предлагают самые разные их варианты: жакеты, с поясом, длинные, короткие, с накладными карманами или стеганые. Так, Ксения Бородина выбрала пуховик-жакет черного цвета, а Светлана Бондарчук — объемный короткий. Актриса Мария Кожевникова тоже решила остановить свой выбор на этом трендовом наряде и выбрала удлиненный пуховик черного цвета с укороченными рукавами.

«Какая красивая! Классная! Вы красавица!» — написали пользователи Сети.

В пуховике Мария выбралась на каток. К образу она добавила объемную шапку такого же цвета.

Напомним, что ранее Мария Кожевникова поддерживала и другие модные тренды. На публике она появлялась в платье в клетку и классическом костюме, который уже несколько сезонов остается в числе самых популярных вещей.

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