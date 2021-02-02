Изысканно: Савичева поделилась рецептом кофейно-сливочного торта с прослойками шоколадного ганаша

Накануне в семье рыжеволосой вокалистки Юлии Савичевой был праздник – день рождения мужа Александра Аршинова. В подарок благоверному певица испекла шикарный торт, украсив его ягодами ежевики и голубики и веточками розмарина. Кстати, выпечка тортов – хобби исполнительницы. Она признавалась, что кондитерское искусство ее невероятно увлекает.

«Конечно же, я сделала торт на день рождения мужа! Муссовый кофейно-сливочный торт с прослойками шоколадного ганаша и брауни, покрытый зеркальной глазурью», — поделилась Юлия Савичева в Instagram.

Позже звезда поделилась и рецептом изысканного десерта.

Способ приготовления

Брауни: взбить яйца с сахаром и щепоткой соли, растопить шоколад со сливочным маслом и тонкой струйкой не прекращая взбивать влить массу в яйца. Ванилин, разрыхлитель и муку просеять, силиконовой лопаткой замешать тесто. Выпекать два коржа диаметром 18 см в разогретой до 180 гр. духовке 15-20 мин.

Сливочный крем: взбить маскарпоне, сливки, ванилин и сахарную пудру до крутых пиков.

Темный ганаш: растопить молочный шоколад со сливками, хорошо перемешать.

В съемную или силиконовую форму 18 см выкладываем слой брауни, сливочный крем, снова брауни и наливаем сверху ганаш. Ставим начинку в морозилку на 1,5-2 часа.

Кофейно-шоколадный мусс: в сотейник наливаем молоко, эспрессо, добавляем сахар и доводим до кипения, добавляем набухший желатин, затем растапливаем в кофейном напитке шоколад, тщательно перемешиваем. Взбиваем сливки до мягких пиков. Соединяем венчиком обе массы, когда та и другая станут комнатной температуры.

Дно кольца диаметром 22 см обтягиваем пищевой пленкой, делаем бортовую ленту, ставим на доску. Достаем из морозилки начинку, освобождаем ее и помещаем в центр кольца, заливаем муссом. Убираем торт в морозилку на 6-8 часов.

Зеркальная глазурь: в сотейнике доводим до кипения воду с сахаром, инвертным сиропом и сливками. В мерный глубокий стакан кладем шоколад и набухший желатин, заливаем все сиропом, затем погружным блендером на низких оборотах пробиваем. Добавляем пищевой краситель и снова пробиваем. Просеиваем глазурь через сито. Накрываем пленкой в контакт и убираем в холодильник. Рабочая температура этой глазури 28-30 градусов. Когда торт заморозился, покрываем его зеркальной глазурью, переносим на подложку и украшаем по своему вкусу.

Смотрите также