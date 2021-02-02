«Кушать сразу!»: Нетребко рассказала, как легко приготовить теплый салат со свеклой, пак-чоем, грибами и орехами

Певица Анна Нетребко давно прославилась своим кулинарным талантом. Звезда сцены в период карантина весной прошлого года радовала поклонников разнообразными рецептами блюд – горячего, супов, десертов и закусок, которые так полюбились подписчикам микроблога, что дива решила продолжить традицию.

Вернувшись из России после новогодних каникул домой, в Вену, Нетребко возобновила репетиции и, пока запрет на выступления продолжается, решила оттачивать кулинарное мастерство. Она поделилась рецептом теплого салата со свеклой, пак-чоем (китайской капустой), грибами и орехами. И пошагово рассказала, как его готовить.

«Свеклу отварить и нарезать кубиками, добавить кинзу, оливковое масло и бальзамический уксус. В глубокой сковороде на сильном огне быстро поджариваем грибы, добавляем чеснок и орехи (любые), приправы и немного соли. Чуть прожарить и добавить пак-чой, зеленый салат и готовить еще минуту. Все смешать и кушать сразу!», — объяснила звезда.

Свой рецепт Нетребко снабдила фото и подробным пошаговым видео, доказывающими, как легко готовится блюдо.

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