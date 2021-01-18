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Роковая и ультрамодная: Нетребко с трендовой челкой и в белом брючном костюме появилась на фотосессии

Дива сменила несколько образов, позируя на снимках вместе с мужем.

Роковая и ультрамодная: Нетребко с трендовой челкой и в белом брючном костюме появилась на фотосессии
Анна Нетребко. Фото: Global look press

Анна Нетребко – не только обладательница всемирно известного сопрано, который знают и любят во многих странах, но и невероятно красивая и стильная звезда. Она часто бывает в России, ведь здесь ее Родина, но проживает в Вене. Новогодние каникулы оперная дива провела в Москве вместе с сыном и мужем. Обязательным в программе стало и посещение Большого театра.

Кроме развлечений, Нетребко приняла участие в фотосессии, чтобы обновить свой архив. Вместе с Юсифом Эйвазовым они сменили несколько по-настоящему роскошных образов.

 

Например, один из них стал неожиданным не только для поклонников, но и мужа Нетребко – звезда предстала в кипенно белом брючном костюме. Контрастом стала укладка жгучей брюнетки – накладная челка, которая не теряет актуальности, и многие звезды уже дополнили ее своими образами.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

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