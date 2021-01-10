Шоколад, орехи и мед: Антонова рассказала, как приготовить аппетитные домашние конфеты

Актриса Наталия Антонова предложила побаловать близких и приготовить для них домашние конфеты. У них довольно простой состав, делать их несложно, а со стола они улетают почти мгновенно.

Ингредиенты: обжаренные орешки (фундук) — 300 гр., мед — 3-4 ст. л. (130-150 гр.), шоколад (желательно темный) — 150-160 гр., растительное масло – 1 ч. л. (для добавления в растопленный шоколад).

Орешки слегка обжарить. Высыпать в чашу измельчителя блендера и перебить до маслянистой крошки. Выложить в глубокую емкость, добавить мед и перемешать. Количество меда будет зависеть от его вязкости. Если густой, то ровно 150 граммов, а если жидкий, то немного больше.

Вымешивать сначала ложкой, а затем рукой в перчатке. Вылепить шарики размером с мячик для пинг-понга, в середину положить по одному целому орешку.

«Я скатываю шарик, а потом формирую рюмочкой удобного для меня размера и формы», — поделилась лайфхаком актриса в личном блоге.

Далее отправить конфеты в морозилку на 15-20 минут. Тем временем растопить шоколад, влить в него растительное масло и тщательно размешать до однородности. Обмакнуть конфеты.

Также шоколад можно растопить, добавить 1 ст. л. растительного масла, перемешать, снять с огня, мешать дальше, шоколад начнет превращаться в шоколадную крошку, ей посыпать конфеты.

Отправить в холодильник на 30-40 минут.

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