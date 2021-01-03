«Получились вкусные»: Юдашкина показала, как с мужем-кутюрье делает пирожки

Бизнесвумен часто делится со своими фанатами личными рецептами.

Накануне Нового года Марина Юдашкина побывала в США и успела вернуться домой. А праздник вместе с мужем она отметила в доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина, где помимо них было еще много звездных гостей. Выходные Марина и Валентин решили провести с пользой и занялись приготовлением домашних блюд, в частности, пирожков.

«Воскресенье! Решили с Валентином приготовить пирожки к чаю! Получились очень вкусные!» — написала Юдашкина в своем Instagram.

Фанаты отметили, что их семья является примером для подражания многим другим.

«Еще бы! Вдвоем всегда полезно и вкусно! Молодцы, обожаю вас!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что накануне Нового года свое 30-летие отметила единственная дочь Юдашкиных – Галина, которая подарила родителям двух внуков.

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