«Я добавила ягоды»: Нетребко поделилась простым рецептом кролика в винно-сметанном соусе

Оперная дива давно славится своим кулинарным мастерством. На этот раз певица подала к столу изысканное блюдо.

Анна Нетребко уже больше пяти лет счастлива с мужем Юсифом Эйвазовым. Певица также воспитывает сына Тьяго от прошлых отношений. Обычно супруги много путешествуют, но в 2020 году пара смогла три месяца провести дома в Вене.

В декабре Анна уже нарядила елку и украсила дом к праздникам. Певица реже дает концерты, поэтому смогла насладиться семейной идиллией. Более того, накануне она поделилась новым рецептом. Оперная дива накормила мужа вкусным и простым блюдом с мясом кролика и перловкой.

«Кролик в винно-сметанном соусе с перловкой. Кролика маринуем в красном вине с приправами и чесноком. Я добавила ягоды и розмарин. Тушим на медленном огне около 40 минут. Добавьте воды, если нужно, Последние 10 минут добавляем сметану. Перловка идеальна как гарнир», — пояснила звезда.

А для тех, кто не ест мясо, Нетребко также озвучила рецепт с рыбой. Артистка предложила запечь палтуса в духовке с майонезом. В блюдо она добавила лук порей. На тарелке также оказались моллюск якобс в ракушке с сухарями. Звезда потерла сыр пармезан и подала с рыбой.

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