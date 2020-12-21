Красота в деталях: Нетребко нарядила несколько елочек в доме уникальными украшениями

Возле главной елки – Щелкунчик, в детской – рождественский городок, а в гостиной – олени с ветвистыми рогами ожидают своего Санта-Клауса – оперная дива Анна Нетребко усердно потрудилась над созданием новогоднего настроения.

Звезда оформляла семейное гнездышко несколько дней, потому что решила – елок в ее квартире будет несколько.

Причем, как это обычно бывает, вся красота – именно в деталях оформления. Хрустальный подсвечник, серебристый иней, покрывший пушистые ветви, и этот невероятно правдоподобный, но миниатюрный рояль, который дива повесила на елочку, будто сделан по образу и подобию своего белого соседа, стоящего рядом с лесной красавицей.

В детской – целый рождественский городок, освещенный и сияющий разными оттенками праздника. И, конечно же, наряженная елочка. Ко встрече Нового года семья Анны Нетребко готова.

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