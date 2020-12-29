Только под «Иронию судьбы»: Сябитова рассказала о своих нюансах в готовке оливье

Любопытной идеей для этого салата с ней поделилась Лариса Гузеева.

Звезды поделились с сайтом Teleprogramma.pro списком блюд, которые будут украшать их новогодний стол. Почти каждая из опрошенных знаменитостей отчиталась, что ее праздник не обойдется без традиционных оливье и селедки под шубой. Но у каждой хозяйки есть свою нюансы.

Знаменитая телесваха Роза Сябитова, например, добавляет в оливье колбасу и готовит его обязательно под просмотр фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

«Режу мелко-мелко и к тому же фигурно — это значит, картошка должна иметь форму маленьких кубиков. При варке она должна быть мягкой, но держать форму. Салат я смешиваю только руками», — рассказала соведущая «Давай поженимся!».

58-летняя женщина призналась, что строго соблюдает новогодние традиции. Но кое-что в классическом рецепте салата все-таки изменила. Обычный майонез из банки она заменила на похожий, только с оливками. А недавно коллега Лариса Гузеева посоветовала ей добавить в оливье немного лимона и покрошить яблоко — для кислинки.

Сябитова призналась, что предпочитает простые блюда. В этом она часто не сходится во мнениях с дочерью, которая любит сочетания продуктов из европейкой кухни. Например, Роза Раифовна искренне не понимает, зачем в блюдо добавлять ананас, когда его можно с удовольствием съесть сам по себе.

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