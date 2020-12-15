Просто, быстро и красиво: Ивлев дал рецепт «вкуснейших» сочных кальмаров с креветками

Блюдо прекрасно будет смотреться на новогоднем столе.

Константин Ивлев спросил своих поклонников, что бы они хотели увидеть у себя на праздничном столе. В результате многие ответили, что блюда с кальмарами. Ведущий «Адской кухни» решил удовлетворить просьбу своих почитателей и поделился рецептом фаршированных моллюсков с креветками. По словам телеповара, они получаются очень сочными. Вместо креветок можно использовать шампиньоны.

«Вкуснейшие! Потом благодарить будете», — заявил он на шоу Ivlev Chef.

Ингредиенты, которые нам понадобятся: 1 кальмар, 80 граммов розовых креветок в рассоле, 100 миллилитров 33%-ных сливок, 40 миллилитров сливочного масла, немножко оливкового масла и петрушки, соль и перец по вкусу.

Прежде всего, очень важно правильно отварить кальмары. И делается это всего за минуту! Главное, потом быстро окунуть их в ледяную воду. Моллюски моментально станут мягкими. Подробнее о том, как правильно приготовить вареные кальмары мы описывали здесь. Ну а далее нужно взяться за их фаршировку.

Для начинки необходимо мелко нарубить креветки, слегка прижарить их на сливочном масле, влить сливки, посолить, поперчить. Потушить минуты три до состояния густой массы, смешать с рубленой зеленью, оставить остывать.

Кальмары набить начинкой, кончик скрепить зубочисткой. Разогреть сковороду, растопить кусочек масла, прижарить с двух сторон в течение трех минут. Положить на салфетку, чтобы стекло лишнее масло. Нарезать сразу кальмаров нельзя, иначе разбрызгается начинка. Через пару минут выложить их на тарелку и вытащить зубочистки. Подавать целиком или нарезанными на кусочки, блюдо получается очень сочным, поэтому не нуждается в соусе.

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